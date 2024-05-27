Emeklilere çeşitli alanlarda indirim geldi! Emekli indirimi nerelerde geçerli?
Emekli vatandaşlara kamuya ait çeşitli kurumlarda indirim uygulanıyor. En son Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, indirim uygulamasına kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim yapıldı. İşte, emekli indirimi ve geçerli olduğu alanlar...
'Emekliler yılı' olarak ilan edilen 2024 için bir gelişme daha yaşandı ve emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanması başlatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Bunun dışında da emeklilere birçok alanda çeşitli indirimler geldi. Peki, emekli indirime nerelerde geçerli ve uygulama hangi tarihe kadar sürecek? İşte, detaylar...
EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM!
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.
EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
EMEKLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlar da yararlanabilecek.
TCDD'DE YÜZDE 10 EMEKLİ İNDİRİMİ
TCDD'de yıl boyunca emeklilere ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim yapıldı.
EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KYK YURDU
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra Temmuz ayında 1 aylığına ücretsiz bir şekilde emeklilere açılacak.
PTTCELL'DEN EMEKLİ PAKETİ
PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Aynı şekilde PTT Kargo da emeklilere özel indirim sağlanıyor.
TROY KARTA ÇEŞİTLİ İNDİRİMLER
Yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.