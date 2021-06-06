Beş aylık dönemde gerçekleşen enflasyon memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan toplu sözleşme zammını aştığı için temmuz ayında enflasyon farkı ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de temmuz ayında memurlar ile aynı oranda zam alacak. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç emeklileri ilgilendiren detayları yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 0.89 oranında arttı. Bu oran, son üç yılın mayıs ayları içinde en düşük enflasyon oranı anlamına geliyor. TÜFE mayıs ayları itibarıyla 2018’de yüzde 1.62, 2019’da yüzde 0.95, 2020 yılında da yüzde 1.36 oranında arttı.

Beş aylık dönemdeki TÜFE artışı ise yüzde 6.39 oldu. 2004 yılından bu yana beş aylık dönem itibarıyla en yüksek enflasyon daha önce yine yüzde 6.39 ile 2018 yılında kaydedilmiş, 2008 yılında da yüzde 6.38 olarak gerçekleşmişti.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2003 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayındaki enflasyon 18 yıllık ortalamanın 0.07 puan üzerinde çıktı. 18 yıllık ortalamaya yakın olduğunu söylemek mümkün.

Son 18 yılın haziran aylarında ise 8 yılda düşüş, 10 yılda ise artış oldu. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.08 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu sıfıra yakın düzeyde olsa da 2018 yılında yüzde 2.61, 2020 yılında da yüzde 1.13 düzeyinde oldu.

Enflasyon haziran ayında, son 18 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 olacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yaptığımız projeksiyonda ise haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 olarak öngörülmüştü.

ENFLASYON MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 6.44 oranında artacak. Bu durumda, 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.

2000 sonrası en düşük SSK emekli aylığının normalde şu an 1447 TL olması gerekiyor. Ancak, geçen yıl emekli aylıklarında alt sınır 1500 TL’ye yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 TL aylık aldılar. 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük aylığına temmuz ayında, 1447 TL baz alınarak artış yapılacak. Böylece 40 TL artarak 1540 TL olacak.

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36 oranında artış yapılmıştı. Bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise 2020 yılı temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklandı.

Memurlara bu yılın ikinci yarısında yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, ocak – haziran döneminde yüzde 3’ü aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Haziran enflasyonu son 18 yıllık ortalamaya uygun gerçekleşirse memur maaşlarına da temmuzda yüzde 6.44 oranında zam yapılacak.

Bu yılın ikinci yarısı için temmuz ayında memur maaşları ile tüm emeklilerin aylıkları aynı oranda artacak.

Altı aylık dönemde TÜFE yüzde 6.44 oranında arttığında en düşük memur maaşı 292 TL artışla 4834 TL, en düşük emekli memur aylığı da 196 TL artışla 3 bin 245 TL olacak.



Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

Kamuda çalışan işçiler ile memurlar için iki yılda bir toplu sözleşme yapılıyor. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin 2021-2022 yılı ücretleri için taban aylığın 4800 liraya çıkartılmasını, bunun üzerine ilk altı ay yüzde 20 oranında, sonraki 6’şar aylık dönemlerde ise TÜFE artı yüzde 3 refah payı olmak üzere artış yapılmasını talep etti.

Memurlar ve emekli memur aylıklarına ilişkin 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ise ağustos ayında yapılacak. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti.