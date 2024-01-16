Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Gözler Beştepe'de!
Emekli maaş zammı sonrası kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan emekliler zamdan fiili olarak yararlanmadı. Zamma rağmen maaşları 7 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin ise ek zam beklentileri sürüyor. Peki, emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Masada ise 7 bin 500 + 4 bin TL yani en düşük emekli maaşının 11 bin 500 liraya çıkma formülü yer alıyor. Merak edilen soruların bugünkü Kabine Toplantısı'nda cevap bulması bekleniyor. İşte merak edilen detaylar...
Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Ocak ayı başında emekli maaşlarına gelen zam sonrası kök maaşı 7 bin 500 liranın altında kaldığı için zamdan fiili olarak faydalanamayn emekliler bu sorunun cevabını araştırıyor. Yeni bir düzenlemeyle en düşük emekli maaşının yükselmesinin ve bu sayede de zam alamayan emeklilerin zamdan yararlanması bekleniyor. Bu nedenle gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Peki, emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen detaylar...
EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM GELEECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cuma günü gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda konuyla ilgili soruları yanıtlarken, önemli ipuçları verdi. Yılmaz, öncelikle bütçe imkanları ve ekonominin genel imkanlarıyla toplumsal talepler arasında denge oluşturma gereğine işaret etti. Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir dönemde olunduğunu ama tüm bu şartlara rağmen çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmemek konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.
EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.
Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.
Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.
EMEKLİ'NİN GÖZÜ BUGÜNKÜ KABİNE DE!
Cevdet Yılmaz, 7.500 TL’lik en düşük emekli aylığının artırılması ve emeklilerin maaş zamları arasında dengelemenin yapılabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini hatırlattı. Konunun öncelikle kabinede tartışılacağını, ardından da kanun çıkartılacağını söyledi.
Kabine toplantısı yapılmasa bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla son kararın verilmesi bekleniyor. Bu nedenle gözler bugün kü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda.
TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren tekrar başlayacak. İlave zam kararı alınması durumunda kanun teklifinin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.
EK ZAM SONRASI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayında 7.500 TL aylık alanlardan bir kısmının kök aylığı yüzde 37.57 zam sonrası 7.500 TL’nin üzerine çıkacak. Örneğin kök aylığı 6000 TL olanlar bu ay 8.254 TL alacaklar.
Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Örneğin yüzde 42 zam kararı alınırsa, aralık ayında 6000 TL olan kök aylık bu kez yüzde 42 oranında artırılacak. Bu durumda 8.520 TL’ye yükselecek.
En düşük emekli aylığı da örneğin 10.000 TL’ye çıkartılırsa yüzde 42 artırım sonrasında 10.000 TL’nin altında kalan aylıklar 10.000 TL’ye tamamlanacak.
EYT'LİLER EMEKLİYE EK ZAMDAN YARARLANABİLECEK Mİ?
Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak ilave zamdan geçen yıl emekli olanların tamamı yararlanacak. EYT’liler dahil olmak üzere emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan bu yana vermiş veya önümüzdeki dönemde verecek olanların tamamı da olası ek zamdan aynen yararlanacak.
Emeklilik dilekçesinin ilave zam kararından önce veya sonra verilmesinin önemi yok. Bu yıl içinde emekli olan tüm SSK ve BAĞ-KUR’lular ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zamlardan yararlanabilecek.