Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar, olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda! 7500 + 4000 TL formülü masada - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar, olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda! 7500 + 4000 TL formülü masada - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Ocak ayı başında emekli maaşlarına gelen zam sonrası kök maaşı 7 bin 500 liranın altında kaldığı için zamdan fiili olarak faydalanamayn emekliler bu sorunun cevabını araştırıyor. Yeni bir düzenlemeyle en düşük emekli maaşının yükselmesinin ve bu sayede de zam alamayan emeklilerin zamdan yararlanması bekleniyor. Bu nedenle gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Peki, emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cuma günü gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda konuyla ilgili soruları yanıtlarken, önemli ipuçları verdi. Yılmaz, öncelikle bütçe imkanları ve ekonominin genel imkanlarıyla toplumsal talepler arasında denge oluşturma gereğine işaret etti. Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir dönemde olunduğunu ama tüm bu şartlara rağmen çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmemek konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

3 Şurada Paylaş!









EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.

Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.