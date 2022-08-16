Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gündeminde emekli promosyon ödemeleri yer alıyor. Taahüt süresi sona ermeden önce daha yüksek promosyon veren bir bankaya geçmek isteyen emekliler sözleşme bozma bedelini merak ediyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu katıldığı bir televizyon programında emekli promosyon ödemelerine dair merak edilen soruları yanıtladı. İşte emekli promosyon süresi ile ilgili merak edilen detaylar...