Emekli promosyon yarışı kızıştı! 2026 Şubat ayında hangi banka, ne kadar emekli promosyon ödüyor?
Emekli maaşlarına yapılan 2026 Ocak zammı sonrası bankalar arası promosyon yarışı kızıştı. Bankalar, nakit promosyonun yanı sıra otomatik ödeme talimatı, ek hesap kullanımı, kredi kartı, kredi kullanımı gibi işlemleri gerçekleştirenler için ek ödeme yapıyor. Bu ek ödemelerle en yüksek promosyon tutarı 31 bin TL'yi buluyor. Ayrıca bankalar emekli maaşını taşıyanlara ve ilk kez emekli olup da maaş alacaklara uzun vadeli faizsiz kredi gibi farklı imkanlar da sunuyor. Peki 2026 Şubat ayında hangi banka, ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
2026 Ocak zammı ile emekli maaşları artış yaşarken, en düşük emekli aylığı da 20 bin TL’ye yükseltildi. Yapılan zam sonrası bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Kamu bankalarında promosyon tutarı en yüksek 12 bin lirayken, özel bankalarda ek şartlarla birlikte 31 bin liraya kadar çıktı. Bazı bankalar nakit promosyona ek olarak maaşını taşıyanlara uzun vadeli faizsiz kredi imkanı sunarken, bazı bankalar da otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi işlemlerle promosyon tutarlarını daha da yukarı çekiyor. Peki hangi banka, ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte bankaların 2026 Şubat emekli promosyon kampanyaları…
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarına göre değişmekte olup 5 bin TL’den başlayıp, 12 bin TL’ye kadar yapılmaktadır.
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat’e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.
Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
GARANTİ BBVA
15.000 TL’ye kadar nakit promosyona ek olarak;
Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,
yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emeklilere özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenmektedir.
Banka ayrıca 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunmaktadır.
1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
Halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK Emeklilerinden; 05 Mayıs 2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunmaktadır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacak.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,
20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Promosyon tutarı; fatura ödeme talimatı, bireysel kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık ve mobil üzerinden yapılan işlemlere göre 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.
DENİZBANK
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapmaktadır.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanmak mümkün.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanılabilmektedir.
Kampanya 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
ALBARAKA
Emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve 10.000 TL’ye varan ödül sunmaktadır.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödeme yapılmaktadır.
Emekli maaşını Albaraka’dan alan emekliler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacak.
Emeklilerin Albaraka’ya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL ödül verilecek.
Kampanya 13 Şubat - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
ŞEKERBANK
27 bin 500 TL’ye varan promosyon sunmaktadır.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapılmaktadır.
Fatura talimatı, kredi kartı ve kredi kullanımı gibi durumlarda promosyon tutarı 27 bin 500 TL’ye kadar çıkmaktadır.
QNB
Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alan emeklilere 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödenmektedir.
Kampanya 8 Ekim 2025- 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir.