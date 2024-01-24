TBMM'DE KABUL EDİLDİ! Emekliye yüzde 11,68 ek zam müjdesi! 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

TBMM'DE KABUL EDİLDİ! Emekliye yüzde 11,68 ek zam müjdesi! 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Emekli ek zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam oranının yüzde 11,68 olduğunu açıklarken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı ise yüzde 49,25'e yükseldi. Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. İşte 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammına ilişkin merak edilen detaylar...