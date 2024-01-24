Emekli maaşları memur zammına eşitlendi! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 11,68 ek zam müjdesi!
Emekli ek zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli maaş zammına yapılan ek zam oranı yüzde 11,68 olarak açıklandı. Emekli maaşlarına yapılan ek zamla birlikte emekli ve memur maaş zammı eşitlenmiş oldu. İşte 2024 Ocak emekliye ek zamda son durum...
Emekli ek zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam oranının yüzde 11,68 olduğunu açıklarken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı ise yüzde 49,25'e yükseldi. Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. İşte 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammına ilişkin merak edilen detaylar...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.
En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.
EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,6'YA YÜKSELMİŞTİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklamıştı. Böylelikle emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükselmişti.
EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.
SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi
Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi. Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini aktardı.
10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi verilen zamla 14 bin 925 lira alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 37,57 açıklanan enflasyon zammına Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklife eklenen önergeyle 5 puanlık refah payı eklenmiş, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı.
10 BİNDEN 14 BİN 925 LİRAYA YÜKSELDİ
Açıklanan yüzde 49,25’lik zam ile emekli kök ücretlerine bakıldığında 10 bin lira emekli maaşı alanlar yüzde 49,25 artışla 14 bin 925 lira, 13 bin 500 lira emekli maaşı alanlar 20 bin 148 lira, 15 bin lira emekli aylığı alanlar 22 bin 387 lira, 17 bin 500 lira emekli maaşı alanlar ise 26 bin 118 lira emekli aylığı alacak. Öte yandan, yeni en düşük emekli maaş oranı hesaplamalardan sonra belli olacak.
EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan SSK Bağkur emekli zam farkı ödeme tarihini duyurdu. Işıkhan, "Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak." dedi.