Galatasaray yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'ya teklif götürmüştü. Fransız kulübü Arjantinliyi tutmak istediği için Galatasaray'ı geri çevirdi. Yıldız golcü de transfer süreci açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın kendisini istediğini ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Akşam'da yer alan habere göre Sala, "Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.
"İYİ VE MUTLU DEĞİLDİM"
Yıldız forvet, "Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti. Hocamız Cardoso'ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim. Maçta attığım golden sonra elimi ağzıma götürdüm. Bu açık bir mesajdı. Sıkı çalışıyorum ve Avrupa kupalarında oynamayı hayal ediyorum" yorumunda bulundu. Haberde Galatasaray'ın yeniden harekete geçeceği kaydedildi.
28 yaşındaki forvetin, Nantes Kulübü'yle 2020'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer Sala, Galatasaray'a gitmek için rest çekerse, bu transfer gerçekleşebilir. Arjantinli golcü bu sezon 12 maçta tam 11 gol kaydederken son 4 maçta da 7 gol attı. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe ve Neymar'dan sonra en skorer üçüncü oyuncu. Fransa'da bu sezon fırtınalar estirmeye devam ediyor.
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