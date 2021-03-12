ÖN YARGILARI ELEŞTİRMİŞTİ



Model, "Bebekler bir yana, insanlara cinsiyet temelli önyargılara zorlamaktan hoşlanmıyorum. Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum" diyerek, cinsiyet temelli ön yargıları eleştirmişti.



Ratajkowski, karnının içinde gelişen şeyi merak ettiğini söyleyerek, bu merakın çevresini sardığını da ifade etmişti.