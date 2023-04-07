Ratajkowski, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini ifade etti. Ünlü model, "Kendimi bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" dedi.