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Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler!

Modelliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de rol alan Emily Ratajkowski, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Ratajkowski, "Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" dedi

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  • Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler! - Magazin haberleri

    Müzisyen Harry Styles ile yeni bir aşka yelken açan Emily Ratajkowski, oyunculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Los Angeles Times'a açıklamalarda bulunan Ratajkowski, Ben Affleck, Amy Schumer ve Zac Efron gibi yıldız isimlerle birlikte rol alma şansı yakaladığı sinema kariyerinden uzaklaşma nedenlerini anlattı.
  • Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler! - Magazin haberleri

    Ratajkowski, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini ifade etti. Ünlü model, "Kendimi bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" dedi.
  • Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler! - Magazin haberleri

    Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Ratajkowski, güven sorunu yaşadığı için menajeri oyunculuk ajansıyla çalışmaya son verdiğini de açıkladı.
  • Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler! - Magazin haberleri

    Ratajkowski, en çok satan kitabı My Body'de (Benim Bedenim) yer alan bir bölümde Hollywood'da kadınlara yönelik davranışları ele almıştı. Makalede Ratajkowski, eski eşi Sean Bear-McClard ile bir partiye gittiklerini orada çok sarhoş olan menajerinin ona Pamela Anderson gibi olduğunu söylediğini yazmıştı.
  • Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler! - Magazin haberleri

    Kitabında ayrıca eski eşi Bear-McClard'ın, Hollywood'un kadın oyuncularını taciz etme suçundan cezaevinde olan Harvey Weinstein ile yakın olmasını da anlatmış ve "Kocamın bu adamlarla bir şekilde bağlantılı olmasından nefret ediyordum" demişti. Bear-McClard daha sonra birden fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.
  • Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler! - Magazin haberleri

    Ratajkowski, kitabında, kendisine şöhretin kapılarını ardına kadar açan 'Blurred Lines' şarkısının klibinde şarkıcı Robin Thicke'nin kendisini nasıl taciz ettiğini de anlatmıştı.
  • Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler! - Magazin haberleri

    Ratajkowski, 2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında A Year and a Day adlı filmde küçük bir rolde yer aldı. Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı. Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı. Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın "Love Somebody" ve Robin Thicke'in "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde rol aldı. Çıplak olarak yer aldığı 'Blurred Lines' klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.

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