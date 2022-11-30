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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum

Şu sıralar adı Pete Davidson ile anılan Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClar'la biten ilişkisi sonrası çok kilo kaybettiğini ve yeni bir birlikteliğe sıcak bakmadığını açıkladı

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  • Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanma kararı alan ve ardından adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Ratajkowski, ikinci bir evliliğe sıcak bakmadığını belirtti.
  • Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri

    "ÇOK KİLO KAYBETTİM"

    "High and Low with EmRata" adlı podcast’inde konuyla alakalı konuşan Emily Ratajkowski, "Kendimi iyi hissetmediğimde çok fazla kilo kaybediyorum. Bir dönem çok kilo kaybettim ve gerçekten korkurtucuydu. Şimdi o kiloları geri aldım ve çok daha mutluyum" dedi.
  • Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri

    Şu sıralar Pete Davidson ile NBA maçına giden ve sık sık birlikte vakit geçiren model, kendisine ihanet ettiğini ileri süren Sebastian Bear-McClard ile düğün videolarını izlediğinde çok üzüldüğünü belirtti.
  • Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri

    "EMİN DEĞİLİM"

    Ratajkowski, "Her ne kadar o kadar güzel bir düğün istesem de bana bunu yeniden yaşatacak bir eş bulacabileceğimden emin değilim" itirafında bulundu.
  • Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri

    "HUZURUMU KORUMAYA ODAKLANDIM"

    Sylvester Apollo Bear adında bir çocuğu olan ünlü isim, şu sıralar huzurunu korumaya odaklandığını belirtse de aynı noktada buluşabileceği ve kendisine bir şeyler katabilecek biriyle tanışmayı umduğunu söyledi.
  • Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri

    HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI

    Öte yandan ünlü isim, henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Ratajkowski'nin yakın zamanda boşanmak için harekete geçmesi bekleniyor.

    Fotoğraflar: AA, AP 
  • Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri

    Emily Ratajkowski

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