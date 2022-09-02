"OĞLUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor." diye konuşmuştu.