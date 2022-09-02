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Emily Ratajkowski ayrılık sonrası ilk adımı attı!

2018 yılında evlendiği oyuncu Sebastian Bear McClard ile boşanacağı ileri sürülen model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz gün New York'ta eşiyle birlikte yaşadığı daireden taşınırken objektiflere yansıdı

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  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    4 yıl önce nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard'dan boşanacağı konuşulan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, iddiaları güçlendiren bir hamlede bulundu.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    Ratajkowski, önceki gün New York'ta eşiyle birlikte yaşadığı ortak daireden taşınırken objektiflere yansıdı. 
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    Nakliyeciler, 31 yaşındaki modelin mobilyalarını, kıyafetlerini ve diğer eşyalarını Manhattan'daki dairelerinden çıkarırken görüldü.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    Siyah bir tulum giyen ve alyansını takmadığı dikkat çeken Ratajkowski ise apartmandan bir saksı bitkisini çıkardı.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    Page Six'te yer alan habere göre; arkadaşlarından biri de büyük bir giysi yığınını ve askıları dışarı taşıyarak, ünlü ismi yalnız bırakmadı.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    "OĞLUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

    People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor." diye konuşmuştu.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    "DEFALARCA İHANETE UĞRADI"

    Page Six'e konuşan başka bir kaynak ise, Sebastian Bear McClard'ın "Eşini defalarca aldattığını" ileri sürmüştü. Ayrıca Ratajkowski'nin, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir partide alyansını çıkarmış olması, çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentilerine sebep olmuştu.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI

    Ünlü isim, henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Ratajkowski'nin yakın zamanda boşanmak için harekete geçmesi bekleniyor.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    BABALAR GÜNÜ'NÜ ATLAMIŞTI

    Ratajkowski'nin, geçtiğimiz haziran ayında Babalar Günü'nde Instagram'dan eşiyle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    AŞK MI YAŞIYORLAR?

    Öte yandan ünlü modelin, 2016 yılında Angelina Jolie ile yollarını ayıran oscar ödüllü aktör Brad Pitt ile gizlice aşk yaşadığı iddia edilmişti.

    OK Dergisi'ne konuşan bir kaynak, Pitt ve Ratajkowski'nin gizlice bir ilişki yaşadığını söylemişti.
  • Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri

    Kaynak, ayrıca Emily Ratajkowski ve Brad Pitt'in, 2020 Vanity Fair Oscar Partisi'nde de birlikte olduklarını belirtmişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters.

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