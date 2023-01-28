Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum

"BERBAT BİR ŞEY"



"Ne zaman yeni bir randevuya gitsem herkesin haberi oluyor" diyen Emily Ratajkowski, "Bu yüzden çıktığım diğer erkekler bunu görüyor ve bu da durumu biraz zorlaştırıyor. Çünkü tabii ki, 'Dün gece onunla konuşmadım'diyorlar ve sonra başka biriyle yemeğe çıktığımı gösteren fotoğraflar geliyor. Bu berbat bir şey" açıklamasını yaptı.