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Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum

Emily Ratajkowski, medyanın aşk hayatını mercek altına almasının biriyle gelişigüzel flört etme becerisini mahvettiğini anlattı. Ünlü model, "Flört etmeye ve yakalanmamaya çalışıyorum. Ne zaman yeni bir randevuya gitsem herkesin haberi oluyor" dedi

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  • Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl eylülde 4 yıllık eşi Sebastian Bear-McClard'a boşanma davası açan Emily Ratajkowski, yeni açıklamalarda bulundu. Model, paparaziler tarafından sürekli fotoğraflanmanın flörtleşmeyi biraz zorlaştırdığını ifade etti.

    Ratajkowski, 'High Low' adlı podcastte, "Gelişigüzel flört etmeye ve yakalanmamaya çalışıyorum ve bunu yaparken görüştüğüm kişilere dikkat etmek zor oluyor" şeklinde konuştu.
  • Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum - Magazin haberleri

    "BERBAT BİR ŞEY"

    "Ne zaman yeni bir randevuya gitsem herkesin haberi oluyor" diyen Emily Ratajkowski, "Bu yüzden çıktığım diğer erkekler bunu görüyor ve bu da durumu biraz zorlaştırıyor. Çünkü tabii ki, 'Dün gece onunla konuşmadım'diyorlar ve sonra başka biriyle yemeğe çıktığımı gösteren fotoğraflar geliyor. Bu berbat bir şey" açıklamasını yaptı.
  • Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum - Magazin haberleri

    "BAŞA ÇIKMASI ZOR BİR DURUM"

    Birlikte olduğu kişilerin başka randevulara çıktığını illa ki bilmek istemediğini de sözlerine ekleyen ünlü model, randevularda fotoğraflanmanın başa çıkması zor bir durum olduğundan yakındı.

    Ratajkowski, bunun kendisini çok kaygılandırdığını, utandırdığını ve sürekli özür dilemek durumunda bıraktığını söyledi.
  • Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum - Magazin haberleri

    "İLİŞKİLERİMİ ETKİLİYOR"

    Randevu fotoğraflarının kamuoyuna yansıma hızının bazı ilişkilerinin potansiyelini de etkilediğini sözlerine ekleyen Emily Ratajkowski, "Bu tip durumlardan birkaçını mahvetti" açıklamasını yaptı.

    Ratajkowski, "Çünkü çok hızlı bir şekilde ortaya çıkınca bütün baskı çok yükseliyor ve ben bu kişiden hoşlanıp, hoşlanmadığımı bile bilmiyorum. Özellikle de bir şekilde tanınan diğer kişilerle, flörtleşmenin devam edemeyecek kadar stresli olduğu durumlar oldu" dedi.
  • Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum - Magazin haberleri

    ADI BİRÇOK İSİMLE ANILDI

    Emily Ratajkowski'nin adı, eşine boşanma davası açtığından beri komedyen Pete Davidson, DJ Orazio Rispo, sanatçı Jack Greer ve son olarak da komedyen Eric Andre'yle birlikte romantik ilişki söylentilerinde geçmişti.

    Model, geçtiğimiz hafta güçlü kadınlar tarafından erkekliği elinden alınmış gibi hisseden erkeklerle çıkmayı tamamen bıraktığını söylemişti.
  • Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum - Magazin haberleri

    "NASIL BAŞA ÇIKACAĞIMI BİLMİYORUM"

    Ratajkowski, birçok erkeğin bağımsız bir partneri gerçekten istediğini düşündüğünü ama daha sonra onunla nasıl başa çıkacağını bilmediğini fark ettiğini belirtmişti.
  • Emily Ratajkowski: Flörtleşirken yakalanmamaya çalışıyorum - Magazin haberleri

    "HOŞLARINA GİDİYOR"

    Konuyla alakalı konuşan Emily Ratajkowski, "Bu hoşlarına gidiyor, sonra yavaş yavaş erkeklikleri ellerinden alınıyor ve bu duygularla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sonra da size içerleyip sizi paramparça etmeye başlıyorlar ve sonra tekrar başa dönüyorsunuz" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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