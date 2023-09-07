Emily Ratajkowski: Kadınların 30 yaşında boşanmasını şık buluyorum

Emily Ratajkowski, 2 yaşındaki oğlu Sylvester Apollo'nun babası, 36 yaşındaki Bear-McClard'dan Eylül 2022'de ayrılmıştı. Boşanma davası açtıktan sonra Harper's Bazaar'a "Tüm duyguları hissediyorum. Öfke, üzüntü hissediyorum. Heyecan hissediyorum. Neşe hissediyorum. Hafiflik hissediyorum. Her gün farklı. Bildiğim tek iyi şey, tüm bunları hissediyor olmam ki bu güzel bir şey çünkü bu bir gün iyi olacağıma inanmamı sağlıyor" açıklamasını yapmıştı.

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"İSTEDİĞİM GİBİ YAŞAMAKTA ÖZGÜRÜM"

Evliliğini bitirdikten sonra adı Brad Pitt, Pete Davidson, Harry Styles ve Eric Andre gibi isimlerle anılan Emily Ratajkowski, küçük bir çocuğa tek başına ebeveynlik yaptığı halde hareketli bir aşk hayatı olduğu için de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Emrata hakkında ortaya atılan bu eleştirileri ise "Ben genç, sağlıklı ve bekar bir kadınım. Bugüne kadar çok kontrollü yaşadım, bundan sonra keyfime bakacağım" diyerek cevaplamıştı.

Emily Ratajkowski, bu konudaki eleştiriler için ayrıca "Genç ve bekarım. İstediğim gibi yaşamakta özgürüm" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Reuters, Mega, Avalon, Instagram