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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam

Ünlü model Emily Ratajkowski ile şarkıcı Harry Styles, öpüşürken görüntülenmiş ve bu sürpriz kareler magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Çiftin aşklarına dair ilk detaylar da Ratajkowski'den gelmiş. Ratajkowski, 9 Mart'ta katıldığı bir yayında, Styles hakkında "Hoşlandığım biriyle yeni çıkmaya başladım. O süper iyi bir adam. Çok bağımsız birini seviyorum" açıklamasını yapmış

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  • Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl oyuncu Olivia Wilde ile yollarını ayıran Harry Styles, ünlü model Emily Ratajkowski ile Tokyo'da öpüşürken görüntülenmişti. 26 Mart'ta basına yansıyan görüntüler sonrasında sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
  • Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam - Magazin haberleri

    Ancak Emily Ratajkowski ve Harry Styles aşkının çok daha önce başladığı ortaya çıktı.
  • Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam - Magazin haberleri

    "O HARİKA BİRİ"

    Ratajkowski, 9 Mart’ta katıldığı bir podcast’te yeni aşkıyla ilgili ipuçları vermiş. Ünlü model, görüştüğü kişi hakkında "Hoşlandığım biriyle yeni çıkmaya başladım. Yani, bu farklı hissettiriyor. Benimle dört hafta önce konuşsaydın, ‘Kesinlikle çıkmakla ilgilenmiyorum’ derdim. O, harika biri" ifadelerini kullanmış.
  • Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam - Magazin haberleri

    "O SÜPER İYİ BİR ADAM"

    Emily Ratajkowski, sözlerini “O, süper iyi bir adam. Çok bağımsız birini seviyorum. Kendine daha fazla güvenen ve daha fazla yaşam enerjisine sahip biriyle çıkmanın küskünlüğü önlemeye yardımcı olacağını umuyorum. İyi kalpli insanlar, düşünceli insanlar, iyi siyaset yapan insanlar arıyorum. Komik olan insanları severim" diye sürdürmüş.
  • Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam - Magazin haberleri

    STYLES'TAN BAHSETTİĞİ SÖYLENİYOR

    Ünlü model, flörtünün adını söylemese de öpüşme görüntülerinden sonra 29 yaşındaki Harry Styles’tan bahsettiği tahmin ediliyor.
  • Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında çocuğunun babası Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve o dönem adı Brad Pitt ile de anılan Emily Ratajkowski, ikinci bir evliliğe sıcak bakmadığını belirtmişti.

    Sebastian Bear-McClard'ın, Ratajkowski'yi aldattığına dair iddialar basına yansımıştı.

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