Emily Ratajkowski’den Harry Styles açıklaması: O süper iyi bir adam

"O HARİKA BİRİ"



Ratajkowski, 9 Mart’ta katıldığı bir podcast’te yeni aşkıyla ilgili ipuçları vermiş. Ünlü model, görüştüğü kişi hakkında "Hoşlandığım biriyle yeni çıkmaya başladım. Yani, bu farklı hissettiriyor. Benimle dört hafta önce konuşsaydın, ‘Kesinlikle çıkmakla ilgilenmiyorum’ derdim. O, harika biri" ifadelerini kullanmış.