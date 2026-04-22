Emin Müftüoğlu: Turun turizm ekonomisine çok büyük katkısı var

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye'nin önemli markalarından ve dünyada bilinirliği en yüksek organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Başkan Müftüoğlu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR 2026) öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıkların çok büyük oranda tamamlandığını belirten Emin Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"26 Nisan Pazar günü Çeşme'den start vereceğiz. Turda 60'ı devirdik. Bu ülke inşallah 100'leri devirecek. Kapanışı Ankara'da yapacağız. Ankara ülkemizin başkenti. Ankara'ya 1999'dan beri gidilmemiş. 1969-1979 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun startı ya da finişi Ankara'da olmuş. Diğer turizm destinasyonu kadar ülkemizin başkentini de tanıtmak önemli. Bütün ülkeler başkentlerinde organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu kadar tarihi ve Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir turun artık Ankara'da bitmesini düşündük. 8. ve son etabı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başlatıp tekrar orada bitireceğiz."

Turdaki yeniliklerle ilgili de konuşan Müftüoğlu, "Bu yıl iki yokuş etabı var. Geçtiğimiz yıllarda tek oluyordu. Kıran'a çıkacağız. Kıran'dan sonra da Antalya'da Festikan Yaylası var. İlk defa Festikan Yaylası'na çıkacağız. Orası da müthiş bir kraliçe etabı. Son güne kadar yarış heyecanı sürecek." diye konuştu.

"DÜNYADA ALGISI YÜKSELEN VE BİLİNİRLİĞİ EN YÜKSEK TURLARDAN BİRİ"

Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye'nin önemli markalarından biri olduğunu belirtti.

1963'ten bu yana düzenlenen organizasyona ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Başkan Müftüoğlu, "Bütün halkımızı yarışı izlemeye davet ediyoruz. Yoldan geçenlerin telefonlarıyla çekim yapıp sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Bu, sadece bir bisiklet organizasyonu değil, ülkenin önemli markalarından birisi. Dünyada gittikçe algısı yükselen ve bilinirliği en yüksek turlarından biri. Herkesi katkı sağlamaya davet ediyoruz. Medya ve ajanslar da orada. Anadolu Ajansı da 60 yıldır destek veriyor. Türk medyasına da destekleri için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TURUN TURİZM EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR"

Başkan Müftüoğlu, 5 il, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'tan fazla yerleşim yerinden geçilecek turun turizm ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

TUR 2026'da Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin de tanıtılacağını vurgulayan Müftüoğlu, "Turun turizm ekonomisine çok büyük katkısı var. Ülkenin tarihi yerlerini helikopter çekimi sayesinde tüm dünyaya ulaştıracağız. Tur sayesinde ülkenin ve turizm destinasyonlarının tanıtımı olacak. Hem geleceğimizi hesaplıyoruz hem de geleneklerimizden vazgeçmeden devam ediyoruz. Turdan sonra spor okulları projesini hayata geçireceğiz. Futbol, basketbol ve voleybolun spor okulları var. Artık bisiklet spor okullarını da 81 ile yayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Son olarak bisiklete verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Emin Müftüoğlu, "Bu turu himayelerinde yaptığımız, ülkedeki bisiklet kültürünün gelişimine çok önemli katkılar sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Organizasyonları Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yapıyoruz. Bakan Bak'a da teşekkür ediyoruz. Bu, bir turdan çok ötesi. Tüm bakanlıklarla birlikte tüm yetkililerin destek verdiği büyük bir marka. Herkesi izlemeye davet ediyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.