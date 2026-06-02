Eminevim, Sıfır Atık Festivali’ne sponsor oldu

Eminevim, Sıfır Atık Festivali’ne sponsor olarak destek verdi.
Eminevim'in görüntülü görüşme teknolojisiyle 222 binden fazla sözleşmeyi tamamen dijital ortamda tamamlayarak kargo süreçlerini ortadan kaldırdığı, iş akışlarında yüzde 98’lik dijital işlem oranıyla imza süreçlerindeki kâğıt tüketimini neredeyse tamamen sıfırladığı belirtildi. Bu adımlarla bugüne kadar 10,6 milyon sayfadan fazla (yaklaşık 53 ton) kâğıt ve üretim aşamasında 1 milyon 413 bin litre su tasarrufu (yaklaşık 9.421 kişinin günlük su tüketimi) sağlandığı kaydedildi. Lojistik optimizasyonu ve sunucu sanallaştırma projeleriyle doğaya salınımı engellenen 80 ton karbon emisyonunun yanı sıra veri merkezlerinde 28 TB’lık gereksiz veriyi temizleyerek "dijital atık" üretiminin de önüne geçtiği ifade edildi.