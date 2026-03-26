        Haberler Spor Basketbol TKBL Emlak Konut: 76 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 85 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Emlak Konut: 76 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 85 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Emlak Konut'la karşılaştı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 85-76 kazandı ve finale yükselerek Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

        Giriş: 26.03.2026 - 19:39
        Galatasaray finale yükseldi!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Emlak Konut'u 85-76 yendi.

        Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, final serisinde Fenerbahçe Opet ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar

        Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 38, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu 4, Ndour 9, Günesh Karaoğlan 2, Ceren Akpınar 6, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska, Gizem Başaran Turan

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 14, Derin Erdoğan 16, Juhasz 7, Johannes 3, Kuier 17, Smalls 3, Williams 10, Sude Yılmaz 9, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 4

        1. Periyot: 15-21

        Devre: 25-47

        3. Periyot: 41-63

