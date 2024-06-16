Emlak Konut GYO, 4 ilde ve 16 projede geçerli olmak üzere konut indirimi kampanyası başlattı. 4 farklı ödeme planının sunulduğu kampanyada, ara taksit, vadeli ödeme ve peşin alımlarda indirim gibi birçok seçenek var. İşte, 2024 Emlak Konut kampanyasına dair tüm merak edilenler...