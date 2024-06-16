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        Haberler Bilgi Ekonomi Emlak Konut GYO konut indirimi 2024: Emlak Konut kampanyası ödeme planı, başvuru tarihleri ile geçerli olan projeler

        Emlak Konut kampanyası ödeme planında 4 seçenek! İşte kampanya detayları

        Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut indirimi kampanyası başlattı. 4 ilde ve 16 projede geçerli olan kampanya dahilinde 4 farklı ödeme planı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ilgilendikleri projenin satış ofisi ile görüşmesi gerekiyor. İşte, 2024 Emlak Konut GYO indirimine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:26
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        Emlak Konut GYO, 4 ilde ve 16 projede geçerli olmak üzere konut indirimi kampanyası başlattı. 4 farklı ödeme planının sunulduğu kampanyada, ara taksit, vadeli ödeme ve peşin alımlarda indirim gibi birçok seçenek var. İşte, 2024 Emlak Konut kampanyasına dair tüm merak edilenler...

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

        Kampanya 29 Mayıs 2024 itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kampanyaya dahil olan tüm projelerin satış ofisinden başvurularını gerçekleştirebilir. Kampanyanın ne zaman sonlanacağına dair bir bilgi verilmedi.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASINDA KİMLER YARARLANABİLİR?

        Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarda herhangi bir şart aranmıyor.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

        Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor;

        Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.

        İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

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        Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.

        Dördüncü ve son koşulda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.

        Not: Fotoğraf Emlak Konut resmi web sitesinden alınan örnek bir ödeme planıdır. Fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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        EMLAK KONUT KAMPANYASI HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

        Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

        İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya dahilinde 2 bin konut satışı bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; kampanyada herhangi bir süre sınırı yok, beklenilen satış oranına açıklandığında kampanyanın sonlanacağı ifade ediliyor.

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