Emre Altuğ: Babasının mezarında evlenme teklifi ettim
Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel'e babasının mezarı başında evlenme teklif ettiğini açıkladı. Altuğ, bu kararının nedenini de anlattı
Emre Altuğ, 2008–2015 yılları arasında Çağla Şıkel evlilik yaşamıştı. Çiftin Uzay ve Kuzey adında iki çocukları dünyaya gelmişti.
Altuğ, biten evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Çağla ile çok yerde karşılıyorduk. Bir tanesini ben kendi adıma fırsata çevirdim. Yaklaşık üç yıl bir arkadaşlığımız oldu. Bizim sektörün içerisinde ilişki yürütmek kolay olmuyor. Dirayetli çıktık. Üç yılın sonunda evlenme teklifi ettim" dedi.
Eski eşine babasının mezarı başında evlenme teklifi eden Altuğ, "Çağla'nın babasının ölüm yıl dönümünde ya da doğum gününde mezarını ziyarete gittik. Babası hayatta iken Çağla'ya 'Babandan isteyeceğim seni' diye takılıyordum. Mezarın başında 'Sana demiştim seni babandan isteyeceğim' diye. Sonra da yüzüğü verdim.'Buraya geldiğinde her zaman kendini iyi hissetmeni istiyorum. Onun için burada sana evlenme teklifi etmeyi düşündüm' dedim" ifadelerini kullandı.
'Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti' programına konuk olan olan Altuğ, boşanma süreci hakkında ise, "Ben iki insanın birbirine kötü laf söylemesine karşıyım. Her şeyden önce iki tane evladımız var. Önceliğimiz çocuklar. Çağla'nın da lügatında başka bir şey yazmaz" dedi.
Yaklaşık 1.5 yıldır Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşayan Emre Altuğ, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna da yanıt verdi.
Altuğ, "Evliliğe karşı değilim. Hiçbir zaman 'asla' demeyeceğim, ne olacağı belli mi olur? Şu an öyle bir düşüncem yok ama her şeye açığım. Çok güzel bir birlikteliğim var. Yıllardır arkadaşım olan birisiydi. 'Bir Pop Masalı' projesi sayesinde birlikte çalıştık ve bu süreçte arkadaşlığımız bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık 1,5 sene oldu ve çok mutluyum" diyerek, duygularını dile getirdi.