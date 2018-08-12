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Emre Belözoğlu: Bu sene son gibi duruyor

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli futbolcu geleceğiyle ilgili olarak "Bu sene son gibi duruyor. Ama sene sonu geldiğinde oturup konuşacağız tekrardan" dedi

12 Ağustos 2018 Pazar, 23:54:04 | Güncelleme:

Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinin ardından ev sahibi takımın kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını söyleyen Emre, "Trabzonspor iyi bir takım, galibiyetle başlamak bizim adımıza iyi oldu. Sonuçta perşembe gecesi çok önemli bir maç oynamıştık. Hemen hemen 7-8 oyuncu aynıydı. Kazanmak tabii ki mutluluk veriyor. İnşallah geçen sene sonuna kadar getirdiğimiz kupayı, bu sene kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Güzel bir başlangıç oldu. Bütün takımılara, sporcu kardeşlerimize kazasız belasız bir sezon diliyorum" dedi.

"BİZ KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Burnley mücadelesi ile ilgili konuşan deneyimli oyuncu, "Tabii istediğimizi alamadık içeride. Oradaki maç, zor bir maç olacak. İngiliz takımları kendi oyunlarını dikte etmek ister. Biz de kendi oyunumuzu oynayacağız buradaki gibi. İnşallah ülke futbolunu ve kendimizi en iyi şekilde temsil ederiz" diye konuştu.

"DEVAM EDİP ETMEYECEĞİM İLE İLGİLİ SENE SONU GELDİĞİNDE OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Sezon sonu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Emre Belözoğlu, "Tabii kolay değil, yaşımız ilerledi. Elimden geldiğince takımıma, takım arkadaşlarıma yardımda bulunmaya çalışıyorum. Kendime iyi bakıyorum, futbolu seviyorum. Ailem de futbol seviyor. Umarım bunun karşılığını bu sene alırız, önceki sezonlar gibi. Kendime bakmadım gençken, yaş ilerleyince bakmak zorunda kalıyorsun. Bakmayınca da ayaklar zaten gitmiyor. Elimden geldiğince yaşantımla gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Bu sene son gibi duruyor. Ama sene sonu geldiğinde oturup konuşacağız tekrardan" ifadelerini kullandı.

"YİNE TARTIŞACAK BİR ŞEY BULURUZ BİZ"

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Tabii ki hakemlerin üzerinde ciddi bir baskı vardı, en azından onların da bu anlamda rahatlamalarını sağlayacaktır bu sistem. Ama bu da tartışmaları getirecektir. Ülkemizde yine tartışacak bir şey buluruz biz. Bence her takımı birbirine eşit yaklaştıracak bir sistem. İnşallah iyi sonuçlarını alırız" dedi.

"FUTBOLCULUK KOLAY BİR MESLEK DEĞİL"

Son olarak oğlunun futbolcu olmasını istediğini söyleyen Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bakalım, ben de isterim futbolcu olmasını. Kaya da çok iyi futbol oynuyor ancak futbolculuk kolay bir meslek değil. Öncelikle okullarını okusunlar, vatana millete hayırlı olsunlar sonra istediklerini yaparlar." 

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