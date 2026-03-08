Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Emre Belözoğlu: Oyuncular için de bizim için de zor bir süreç - Kasımpaşa Haberleri

        Emre Belözoğlu: Oyuncular için de bizim için de zor bir süreç

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncular için de bizim için de zor bir süreç. Özellikle Kasımpaşa'nın içinden geçtiği bu durum oyuncuların bu anlamda tecrübeli olmadığı bir süreç" dedi.

        08.03.2026
        "Oyuncular ve bizim için zor bir süreç"

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

        "OYUNCULAR VE BİZİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "İki takımı mücadelesinden dolayı kutlamam gerekiyor. Bizim adımıza oyun git gelliydi, iyi diyebileceğim zamanları var. Gerçekten mutlu olmadığım anlar var. Oyuncular için de bizim için de zor bir süreç. Özellikle Kasımpaşa'nın içinden geçtiği süreç, oyuncuların bu anlamda tecrübeli olmadığı bir süreç. Ama onları motive etmeye ekibimle gayret ediyoruz. Her puan önemli. 9 maç kaldı, 27 puan var. Hepsine talip şekilde yine mücadele edeceğiz. Ama bu puanın önemli olması için de iç saha maçlarını kazanmamızdan geçiyor diye düşünüyorum. Oyuncuları tekrar tebrik ederim. Konyaspor'a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

