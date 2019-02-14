Emre Kınay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak edilen isimlerden biri oldu. Uzun aradan sonra Vurgun dizisi ile karşımıza çıkan Emre Kınay'ın hayatına dair ayrıntılar haberimizde.
EMRE KINAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.
1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.
8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.
TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.
2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.
2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.
Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.
Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosundaEmre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.
Ödülleri :
1998 - Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: - Simyacı
2006 - Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet
2004 - 23. İstanbul Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat filmi
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro
2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro
2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro
2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1997 - Simyacı : Paaulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu
1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları
1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Güneşin Kızları (Haluk) (TV Dizisi)
2014 - Ulan İstanbul (Firuz) (dizi)
2014 - İnşaat 2 (Ali) (sinema)
2014 - Sil Baştan (Avukat Yiğit Şen)(TV Dizisi)
2014 - Benimle Var Mısın?
2013 - Karınca Kapanı (Boks Antrenörü)
2013 - Güneşi Beklerken
2012 - Ustura Kemal
2011 - Evvel Zaman Hikayesi
2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri
2010 - Sensiz Yaşayamam
2009-2010 - Aile Reisi
2009 - Ah Kalbim
2009 - Güneşi Gördüm
2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm
2005 - Kurtlar İmparatorluğu
2003 - Okul
2003 - İnşaat (Ömer Vargı)
2006-2008 - İki Aile
2006 - Kamyon
2005 - Seni Çok Özledim
2005 - Sen misin Değil misin?
2005 - Ölümüne Sevdalar
2004 - İstanbul Şahidimdir
2003 - Baba
2003 - Esir Şehrin İnsanları
2002 - Berivan
2001 - Yeditepe İstanbul
1999 - Yüzleşme
1999 - Baba
1999 - Yılan Hikayesi
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