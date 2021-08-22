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Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor!

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, Fatih Karagümrük'e transfer oluyor. AS'ın haberine göre; oyuncu kiralık olarak İstanbul ekibine imza atacak, maaşının yarısını Celta Vigo ödeyecek

Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor!

Genç yaşta A Milli Takımımızda gösterdiği performansla adını dünya futboluna duyuran Emre Mor, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

İspanya'dan AS'ın haberine göre; bir süredir Celta Vigo'da çalışmalarını tek başına sürdüren Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaştı. Oyuncunun 1 sezonluk sözleşmesi kalmasına rağmen anlaşma kiralık olarak yapıldı. Bu süreçte Emre Mor'un maaşının yarısının Celta Vigo tarafından ödeneceği kaydedildi.

Emre Mor'un Trabzonspor ve Beşiktaş'a da önerildiği ancak bu kulüplerin teklifi reddettiği belirtildi.

Haberde 24 yaşındaki oyuncu için 'Celta Vigo tarihinin en yıkıcı transferi' tabiri kullanıldı.

KARİYERİ BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Henüz 18 yaşındayken dünyanın dikkatini çeken Emre'nin kariyeri beklendiği gibi gelişmemişti. Messi benzetmeleri yapılan Emre Mor, 2016'da 9 milyon 750 bin euro karşılığında Dortmund'a transfer olurken 1 sezon sonra Celta Vigo'nun yolunu tuttu. İspanyol ekibi Emre Mor için 13 milyon euro ödemişti.

Celta'da bekleneni veremeyince Galatasaray ve Olympiakos'a kiralandı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Emre Mor, La Liga'da 44 maça çıkarken sadece 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

RAIOLA İLE ANLAŞTI

Kulüp bulmakta zorluk çeken ve kariyerini yeniden canlandırmak isteyen Emre, bir süre önce dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

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