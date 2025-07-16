Emre Törün hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı.

Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Defalarca aynı sahneyi paylaştığım, hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız."

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EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Törün, 1996 yılında ilk kez kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyerine, dönemin ses getiren yapımlarından Kara Melek dizisiyle adım atan Törün, burada dört sezon boyunca rol aldı.

Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alan Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.

Filmografisi

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