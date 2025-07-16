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        Haberler Magazin Emre Törün hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Emre Törün hayatını kaybetti

        Oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Umut Oğuz duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 00:28 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:32
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        Hayatını kaybetti
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        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı.

        Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Defalarca aynı sahneyi paylaştığım, hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız."

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        EMRE TÖRÜN KİMDİR?

        1 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Törün, 1996 yılında ilk kez kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyerine, dönemin ses getiren yapımlarından Kara Melek dizisiyle adım atan Törün, burada dört sezon boyunca rol aldı.

        Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alan Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.

        Filmografisi

        Hudutsuz Sevda

        Ahit: Musa'nın Hikâyesi

        Üç Kız Kardeş

        Mahsusa: Trablusgarb

        Kıbrıs: Zafere Doğru

        Arka Sokaklar

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

        Reaksiyon

        Güneşi Beklerken

        Bulutların Ötesi

        Beşinci Boyut

        Büyük Umutlar

        Halk Düşmanı

        Hayat A.Ş.

        Koçum Benim

        Ona Bakma Bana Bak

        Kara Melek

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Emre Törün
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