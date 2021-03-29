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Emtia piyasası geçen hafta negatif bir seyir izledi

Emtia piyasasında, ekonomilerde kısıtlamaların artacağına ilişkin endişeler ve dolara olan talebin yükselmesiyle geçen hafta negatif bir seyir izlendi. Pamukta yüzde 5'i, şeker ve gümüşte yüzde 4'ü, buğdayda yüzde 2'yi aşan azalış olurken, kahve fiyatları yüzde 2'ye yakın geriledi

Emtia piyasası geçen hafta negatif bir seyir izledi
AA

Geçen hafta, özellikle Avrupa ekonomilerinde kısıtlamaların artacağına yönelik endişeler ve dolara olan talebin yükselmesi, emtia fiyatlarında gerilemelere yol açtı. Özellikle tarım emtia fiyatlarındaki düşüşler dikkati çekti.

Pamukta yüzde 5'i, şekerde yüzde 4'ü ve buğdayda yüzde 2'yi aşan azalış olurken, kahve fiyatları yüzde 2'ye yakın geriledi. Kakao ve soya fasulyesinde yüzde 1'i aşan, mısırda ise yüzde 1 civarında kayıplar yaşandı.

Ekonomilerdeki kısıtlamaların devam edeceği beklentisiyle artan talep endişeleri, özellikle pamuk ve kahve fiyatlarını olumsuz etkilerken, petrol fiyatlarındaki düşüş şeker fiyatında da değer kaybına yol açtı.

Dünya üretim tahmininin önceki aya göre artması buğdayın fiyatında değer kaybına neden olurken, gümüş fiyatlarında da yüzde 4'ün üzerinde düşüşler görüldü.

ALÜMİNYUM VE DOĞALGAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Geçen hafta emtia piyasasındaki negatif seyre karşın alüminyum ve doğal gaz fiyatındaki artış dikkati çekti. Alüminyum fiyatlarında yüzde 2,5'in, doğal gaz fiyatlarında da yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydedildi.

Kovid-19 aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemeler ve ABD'deki işsizlik maaşı başvurularının bir yılın en düşük seviyesine gerilemesi alüminyum fiyatlarını olumlu etkilerken, doğal gaz fiyatları da rezervlerin azalacağına yönelik öngörülerle yukarı yönlü hareket etti.

"(PAMUKTA)) TÜKETİM BEKLENTİLERİNDEKİ ARTIŞ, İHRACAT RAKAMLARI İLE TOPARLANMAYA YOL AÇABİLİR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaptığı açıklamada, dolar endeksindeki yükselişin devam ettiğini, bunun da tarım emtiaları genelinde satış baskısının sürmesine yol açtığını söyledi.

Ergezen, pamuğun geçen haftayı düşüşle kapattığını hatırlatarak, Çin ve ABD arasında artan gerginliğin pamuk talebini olumsuz etkilediğini, her ne kadar haftalık ihracat rakamlarında Çin'in başı çekse de artan endişelerin fiyatları baskılamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Avrupa'da artan aşı endişelerinin küresel olarak piyasalara olumsuz yansımaya devam ettiğini belirten Ergezen, pamuğun, ekonomik aktivitelere en duyarlı emtialardan biri olduğunu vurguladı.

Ergezen, "ABD Tarım Bakanlığı'nın tahmin raporuna göre, dünya pamuk üretim tahminleri önceki aya göre 820 bin azalarak 113,32 milyon balya seviyesinde gerçekleşti. Pamuk stokları ise 1,15 milyon azalarak 94,59 milyon balya olacak. Uluslararası Pamuk Komitesi, küresel tüketim beklentisini 24,5 milyon tona yükseltti. Daha önce tüketim beklentisi 22,8 milyon ton seviyesindeydi. Tüketim beklentilerindeki artış, bu hafta artan ihracat rakamları ile beraber fiyatlarda toparlanmaya yol açabilir." şeklinde konuştu.

"ŞEKER FİYATLARINDA NET UZUN POZİSYONLAR AZALMAYA DEVAM ETTİ"

Zafer Ergezen, şeker fiyatlarında net uzun pozisyonların azalmaya devam ettiğini, ayrıca Avrupa'da artan virüs ve aşı endişelerinin şeker talebine olumsuz yansıdığını ifade ederek, petrol piyasasındaki satış baskısının da şeker üzerindeki baskıyı artıran bir unsur olduğunu vurguladı.

Buğdayın geçen haftayı düşüşle tamamladığını aktaran Ergezen, "Dolar endeksindeki yükseliş sürüyor. Tahvil faiz getirilerinde hafif geri çekilme olsa da piyasadaki etkisi fazla hissedilmedi. Çünkü üretim tahminlerindeki artış, satış baskısının artmasına yol açıyor." dedi.

Net uzun pozisyonların kahvede de azaldığını belirten Ergezen, Avrupa'da artan virüs ve aşı endişelerinin kahve talebine de olumsuz yansıdığını söyledi.

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