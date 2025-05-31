En çok satılan Rolls-Royce Türkiye'ye geldi

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, Ghost Series II modelini İstanbul'da gerçekleşen özel bir lansmanla tanıttı.

Ghost Series II, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı versiyon ile tanıtılan otomobilin lansmanında, İngiliz markanın genel merkezinden de yöneticiler hazır bulundu.

İstanbul'daki etkinlikte bir konuşma yapan Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann, "Gelişmiş ve yeni Ghost Series II modelleri üç farklı karakteri temsil ederken farklı lüks kodlarını yansıtıyor. Böylece her bir model müşterilerimizin farklı yaşam tarzlarına hitap ediyor. Ghost Series II markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olarak konumunu güçlendiriyor" dedi.

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal - Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann

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Markanın en çok satılan modelinin de Ghost olduğunu kaydeden Tiemann, "Ghost, 2011’deki ilk lansmanından bu yana, Rolls-Royce’un 120 yıllık tarihindeki en çok talep edilen modeli haline geldi. Ghost, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, yeni Series II versiyonunda da prensiplerine bağlı kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DAHA GÜÇLÜ V12 SEÇENEĞİ DE SUNULUYOR

Ghost Series II’nin yenilenen iç tasarımı, geleneksel el işçiliği ile dijital teknolojiyi buluşturuyor. Yeni sütunlar arası cam panel içine yerleştirilen merkezi bilgi ekranı, markanın Spirit işletim sistemini barındırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Spirit, Series II’nin uzaktan kontrol özelliklerini, yalnızca davet üzerine üye olunabilen Rolls-Royce’un dijital özel üye kulübü Whispers ile entegre ediliyor. Bilgi ekranının yanında, yolcu tarafında, yeni Spirit of Ecstasy saat kabini bulunuyor. Bu vitrinde analog bir saat ve aydınlatmalı, ayna cilalı ve paslanmaz çelikten yapılmış Spirit of Ecstasy heykelciği yer alıyor. Black Badge Ghost Series II’de ise, V12 motor yüksek performans konfigürasyonuyla sunuluyor. Bu sayede Ghost Series II’ye göre 29 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork üretiliyor. REKLAM 18 KİLOMETRE İPLİK KULLANILDI Ghost Series II, Rolls-Royce’un “Duality Twill” adını verdiği bambudan yapılmış yeni bir rayon kumaşla iç araç tasarımında fark yaratıyor. Bu malzeme, Sir Henry Royce’un eski kışlık evi Villa Mimosa’nın komşusu olan Côte d’Azur’daki Le Jardin des Méditerranées’de yer alan geniş bambu koruluğundan ilham alınarak tasarlandı. Markanın kurucularının iç içe geçmiş iki “R” harfinden soyut bir yorumla tasarlanan grafik, yelkenli teknelerindeki halat dokuma desenlerinden esinlenerek, Fransız Rivierası’nın denizcilik ruhunu yansıtıyor.