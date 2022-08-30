En çok şikayeti bu sektör aldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Online şikayet platformu Şikayetvar yılın ilk 6 ayı için verilerini açıkladı. Yılın ilk 6 aylık verilerine göre 2022’nin ilk yarısında Haziran ayında şikayetler zirve yaparken, 204 bin 485 şikayet ile şikayetin en çok geldiği gün pazartesi oldu. 9 bin 62 şikayetle 27 Haziran 2022 tarihi en çok şikayet yazılan tarih olurken, şikayetler en çok saat 14.00’da yazıldı.

2022’nin en çok ziyaret edilen ayı Haziran olurken ilk 6 ayda Şikayetvar’ı aylık 18 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret etti, yılın ilk yarısında platforma gelen toplam şikayet sayısı ise 1 milyon 278 bin 766 oldu. Verilere göre platformda 37 sektörde toplam 147 bin 171 marka yer alıyor. Açıklanan verilere göre toplam üye sayısı 8 milyon 392 bin 452 olan Şikayetvar’da yılın ilk 6 ayında toplam 220 bin 486 şikayet çözüme kavuştu.

EN ÇOK HANGİ MARKALAR MERAK EDİLDİ?

Yılın ilk 6 ayında Şikayetvar’da, sayfası en çok aranan marka 1 milyon 683 bin 653 sayfa görüntülenmesiyle Instagram oldu. Instagram’ı, Xiaomi, Trendyol, Türk Telekom ve Akbank izledi.

Şikayetvar verilerine göre 2022’nin ilk yarısında müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör geçen yıl olduğu gibi yüzde 58’lik çözüm oranıyla anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Bu oran kargo ve nakliyat sektöründe yüzde 54, emlak ve inşaat sektöründe yüzde 50’ye ulaştı.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN SEKTÖR…

193 bin 763 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2022’nin ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 161 bin 351 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İletişim (115 bin 557), internet (93 bin 543) ve kargo (87 bin 71) sektörleri ilk 6 ayda Türkiye’nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz dönemde en çok şikayet edilen sektör sırasıyla şöyleydi: E-ticaret, finans, internet ve kargo…

E-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri siteleri, yemek siteleri ve market alışveriş sitelerinin bu alanda en çok şikayet edilen kategoriler olduğu göze çarptı. 2022’in ilk 6 ayında en çok şikayet edilen bir başka sektör olan finans sektöründe özel ve kamu bankaları tüketicilerin sorun yaşadığı kategoriler oldu.

EN ŞİKAYETÇİ İL İSTANBUL

Yine aynı sektör başlığı altında yer alan e-cüzdan - elektronik para uygulamaları şikayetleri bu dönemde artış gösterirken, internet sektörünün altında yer alan sosyal medya uygulamaları bu dönemde en çok şikayet edilen kategori olarak öne çıktı.

Nüfus ortalamasına göre 2022’nin ilk 6 ayında Muş binde 1.25 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Muş’u sırasıyla Adıyaman, Hakkari ve Kars izledi. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 56.9 şikayet yoğunluğuyla Türkiye’nin en şikayetçi ili İstanbul oldu.30.