En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış için geri sayım sürerken, en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Çalışma hayatına ilişkin beklentiler artarken, emekliler açıklanacak resmi verilerle birlikte maaşlarının ne kadar yükseleceğini öğrenmeyi bekliyor. İşte bilgiler...
Emekli maaşlarına yapılacak zam için kritik süreç devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak son enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin gelirinde yaşanacak değişimi belirleyecek. Özellikle en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeler yakından takip edilirken, gözler hükümetten ve ilgili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte detaylar...
TEMMUZ 2026 EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,52 civarında seyrediyor. Eğer haziran ayında tüketici fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık yüzde 18,50 ile yüzde 18,59 bandında tamamlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Halen 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırı, temmuz ayındaki düzenlemenin en kritik maddelerinden birini oluşturuyor. Sadece 5 aylık kesinleşen yüzde 16,61'lik oran baz alındığında bile en düşük emekli aylığı 23.320 TL seviyesine ulaşıyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle 6 aylık beklenti olan yüzde 18,58'lik artışın taban aylığa yansıtılması durumunda, en düşük emekli maaşının 23.716 TL ile 24.000 TL arasına yükselmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri