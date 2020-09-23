AA

Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların bilançolarına göre 10 yılda en fazla banka kredisi kullanan sektör 2,9 trilyon lira ile imalat oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırma sonuçlarından derlenen bilgiye göre, ülkede faaliyet gösteren firmaların kullandıkları kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin toplamı son yıllarda düzenli olarak arttı. Bu firmaların 2010'da kullandıkları banka kredileri toplamı 337,7 milyar lira iken, bu tutar 2015'te 941 milyar liraya, geçen yıl da 2 trilyon liraya yükseldi. Böylece firmaların kullandıkları banka kredileri toplamı 10 yılda 10,3 trilyon lirayı buldu.

Kullanılan banka kredilerinin vadelerine bakıldığında, uzun vadeli olanların kısa vadeli kredilerin yaklaşık 1,9 katına kadar ulaşması dikkati çekti. Son 10 yılda kullanılan uzun vadeli banka kredileri 6,7 trilyon lira iken, kısa vadeliler 3,6 trilyon lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde sadece "tarım, ormancılık ve balıkçılık" ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörlerinde yer alan firmaların kısa vadeli banka kredilerinin, uzun vadelilerden daha fazla olduğu görüldü.

Kullanılan kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla banka kredisi kullanan firmaların imalat sektöründe yer aldığı kayıtlara geçti. Bu sektördeki firmalar 10 yılda 2,9 trilyon lira kredi kullandı. Bunların 1,4 trilyon lirası kısa vadeli, 1,5 trilyon lirası ise uzun vadeli kredilerden oluştu.

İmalatın ardından en fazla kredi kullanan sektör 1,9 trilyon lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" oldu. Bu sektörde kullanılan kredilerin 1,1 trilyon lirası kısa vadeli, 810 milyar lirası uzun vadeli olarak hesaplandı. En fazla kredi kullanan üçüncü sektör ise 1,2 trilyon lira ile inşaat olarak oldu. Bu sektörün kullandığı kredilerin 336,5 milyar lirası kısa vadeli, 818,8 milyar lirası uzun vadeli oldu.

Öte yandan, bu dönemde kullandığı banka kredisi en az olan sektörler 5,6 milyar lira ile "diğer hizmet faaliyetleri", 14,3 milyar lira ile "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" ve 17,3 milyar lira ile "su temini kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" olarak sıralandı.

2010-2019 yıllarında sektörlerin bilançolarında yer alan uzun ve kısa vadeli banka kredileri şöyle: