En iyi 10 tarihi aksiyon - macera filmi

THE KING (2019)



Genç yaşta tahta çıkan İngiltere kralı V. Henry'nin hikâyesini anlatan dram ağırlıklı bir aksiyon filmi... 15’nci yüzyılın başlarında geçen filme monarşi eleştirisi olarak bakmak mümkün. Genç Henry’nin (Timothée Chalamet) tahta çıkmasıyla iktidarın karmakarışık bir ağ olduğunu anlarız. Yargı, din ve ordu gibi kurumların başında olanlar, en az kral kadar olayların gidişatında, ülkenin kaderinde söz sahibi isimlerdir. V. Henry, vicdanlı, ahlaklı, kendine karşı dürüst bir karakter olarak öne çıkar. İç savaşa son vermek, İngiltere'yi birleştirmek ve barış içinde yaşamak ister. Ama o bile monarşi düzeneğinin parçası olmaktan kurtulamaz. Hatta uzun süre gerçek anlamda iktidar olamaz, iradesini ortaya koyamaz. Birilerinin onu yönettiğini çok geç fark eder. ‘The King’ genç Hal'in trajedisini anlatan bir film. Finalde geldiği noktada, o artık bildiğimiz genç Hal değil, İngiltere kralı V. Henry... Belki İngiltere'yi birleştirmeyi başarır. Ama kendi ideallerine, düşüncelerine çok aykırı davranma pahasına varır o noktaya.