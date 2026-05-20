        Haberler Yaşam En küçük baykuş türü Kukumav, Erzincan'da görüntülendi

        En küçük baykuş türü Kukumav, Erzincan’da görüntülendi

        Erzincan'da, yaşayan en küçük baykuş türünden biri olan 'Kukumav', doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:54 Güncelleme:
        En küçük baykuş türü Erzincan'da görüldü

        Bozkırın küçük avcısı olarak da bilinen, yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alan kukumavı, Erzincan’da doğa fotoğrafçısı Fatih Civan görüntüledi.

        Yuvasında kayda alınan kukumav, genellikle tarım zararlısı olarak bilinen tarla faresi ve sürüngenleri avlıyor.

        Dünyada Akdeniz Havzası ve Avrasya boyunca yayılış gösteren kukumav, küçük boyutlarına rağmen iyi avcı olmasıyla öne çıkıyor.

        Bozkır araziler ve tarım alanları civarındaki tarım zararlıları ile beslenen kukumav, bu özelliği sebebiyle çiftçiler arasında 'dost' olarak kabul görüyor.

        Kukumav, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) koruma listesinde düşük riskli kategorisinde bulunmasına rağmen nadir görülebiliyor.

        Malatya'da korkutan deprem!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Görünmez mesai: Evdeki 'zihinsel yük'ü azaltmanın yolları
        İşin aslı ortaya çıktı
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Son derece endişe verici"
