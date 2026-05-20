En küçük baykuş türü Kukumav, Erzincan’da görüntülendi

Mersin'deki saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazesi toprağa verildi

Tarsus'ta Metin Öztürk tarafından öldürülen eski eşi Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay ve Gökay Sefiloğlu'nu cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 5 kişinin cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilirken, TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.