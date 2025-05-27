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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe En-Nesyri ve Amrabat'a milli davet! - Fenerbahçe Haberleri

        En-Nesyri ve Amrabat'a milli davet!

        Fas Milli Takımı'nın Haziran ayında oynayacağı maçlar için aday kadro açıklandı. Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, kadroya dahil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:58
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        En-Nesyri ve Amrabat'a milli davet!
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        Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçildi. Fas Milli Takımı’nın 2025 yaz dönemi maçları için açıkladığı aday kadroda iki tanıdık isim dikkat çekti. Süper Lig’de performanslarıyla öne çıkan Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, milli formayı yeniden giymeye hazırlanıyor.

        Teknik direktör Walid Regragui’nin açıkladığı listede yer alan Amrabat ve En-Nesyri’nin, hem tecrübeleri hem de fiziksel form durumlarıyla kadronun önemli parçaları arasında olması bekleniyor.

        Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00'de Tunus ve Benin ile 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00'de Benin ile oynanması planlanan iki hazırlık maçı öncesinde milli takımın katılacağı hazırlık kampına Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat dahil 27 oyuncuyu davet etti.

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