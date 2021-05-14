Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizm
ABONE OL

En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor

Tam kapanma döneminde en sakin Ramazan Bayramı'nı geçiren turizmciler, bayramdan sonra iç pazarda ve yurt dışında hareketlilik bekliyor.

En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor
AA

Çeşme, Bodrum, Fethiye, Kuşadası ve Didim gibi önemli turizm destinasyonları, salgın nedeniyle en sessiz ramazan bayramlarından birini yaşıyor.

Bayramlarda havlu serecek yerin olmadığı dünyaca ünlü plajlarda büyük bir sessizlik hakim.

Çeşme'de tatilciler ağırlıklı olarak yazlık evlerde konaklamayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 30'u bulmuyor.

Bayramdan sonra tam kapanmanın sona ermesini bekleyen sektör temsilcileri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Alaçatı sokaklarındaki esnaf da işletmelerini açmayı bekliyor.

"UKRAYNA PAZARINDAN İLGİ VAR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu (TÜRSAB) Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine, iç pazarda en önemli satış zamanının bayramlar olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nda umdukları satışları yapamadıklarını belirten Gencer, ancak insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Gencer, "Bayramdan sonra hem havaların daha da ısınması hem de kısmi kapanmanın sona ermesiyle hareket bekliyoruz." dedi.

Ukrayna'da düzenlen turizm fuarına katıldıklarını söyleyen Gencer, "Bakanlığımız, TÜRSAB ve sektörün diğer temsilcileri burada çok ciddi bir katılım gösterdi. Şu anda yabancı turist açısından tek pazarımızı Ukrayna gibi gözüküyor. Diğer önemli pazarlar ya kapalı ya karantina uyguluyor. Ukrayna pazarıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Ukrayna'nın da Türkiye'ye çok ciddi bir ilgisi var." diye konuştu.

"TÜM DÜNYA EVDE KALMAKTAN ÇOK SIKILDI"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de ilçede açık olan otellerin doluluk oranların yüzde 20'lerde olduğunu ifade etti.

Otellerde kapanmadan önce giriş yapanlar ve özel izinle gelen konukların bulunduğunu belirten Belge, "Müşteri sayımız az olabilir ama vakaların düşmesi için de bu kapanma şarttı. Sezon ortasında kapanmaktansa şu an kapanmak ve bayramı feda etmek bizim için iyi oldu sezonu kaçırmamak adına." dedi.

Türk turizminin Güvenli Turizm Sertifikası ile rakiplerinin önüne geçtiğini dile getiren Belge, sektörün Kovid-19'a karşı geçen seneye göre daha tecrübeli olduğunu dile getirdi.

Aşılamanın artmasıyla turizmin daha da rahatlayacağına inandığını belirten Belge, geçen sezon aşı olmamasına rağmen yurt dışından çok sayıda turist geldiğini hatırlattı. Belge, "Ancak şu anda tüm dünyada aşılama devam ediyor. Tüm dünya evde kalmaktan çok sıkıldı. Bunları sürekli çalan telefonlarımızdan anlıyoruz. Hazirandan sonra yerli ve yabancı turistlerin kontrollü normalleşmeyle birlikte tatile geleceklerini düşünüyoruz. İnşallah 2021'de 2020'den daha güzel rakamlara ulaşacağız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MICE sektöründen 11 maddelik destek talebi
TURİZMMICE sektöründen destek talebi!
İTO Başkanı Avdagiç'ten turizm için çağrı
TURİZMİTO Başkanı Avdagiç'ten turizm için çağrı
Her 100 kişiden 71'i tatile gitmek istiyor
TURİZMTurizmde toparlanma sinyali!
Bakan Ersoy: Vaka sayılarını 17 mayıs sonrası 5,000'in altına düşürebilirsek 30 milyon turist hedefimizi hala
TURİZM'30 milyon turist hedefini koruyoruz'
Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Terziler: Türkiye, sağlık yatırımlarında dünyanın lider ülkesi olacak
TURİZM'Sağlık yatırımlarında lider ülke olacağız'
Hitit Antik Kenti turizme kazandırılacak
TURİZMAntik kent turizme kazandırılacak
Muğla Ukraynalı turistleri ağırlıyor
TURİZMUkraynalıların gözdesi Muğla
TÜRSAB'dan tam kapanma eleştirisi
TURİZMTÜRSAB acentalara muafiyet istiyor
Yabancı ziyaretçi sayısı Mart'ta yüzde 26 arttı
TURİZMYabancı ziyaretçi sayısı Mart'ta arttı
Konaklama tesislerinde vergi indirimi süresi uzatıldı
TURİZMVergi indirimi süresi uzatıldı