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Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Endonezya'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 162 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Bölgede enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasında endişe ediliyor

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HABERTURK.COM / AA
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde
    en az 162 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil,
    depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını doğruladı.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Kamil, depremde yıkılan yapıların altında kalan çok sayıda kişi olduğunu ve bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Cianjur bölgesi yetkilisi Herman Suherman da Sayang Hastanesinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu yüzden hastaların ameliyat edilemediğini aktardı.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Havanın karardığı bölgede, enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor
  • Endonezya'da meydana gelen depremde 162 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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