        BIST 100 13.042,30 %0,87
        DOLAR 44,3578 %0,04
        EURO 51,4851 %0,00
        GRAM ALTIN 6.503,28 %1,99
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,69 %2,06
        BITCOIN 71.391,00 %1,90
        GBP/TRY 59,4688 %-0,06
        EUR/USD 1,1600 %-0,07
        BRENT 98,85 %-5,40
        ÇEYREK ALTIN 10.630,41 %1,96
        Enerjisa Enerji Genel Kurulu'nda yatırım ve sürdürülebilir temettü vurgusu - İş-Yaşam Haberleri

        Enerjisa Enerji Genel Kurulu'nda yatırım ve sürdürülebilir temettü vurgusu

        Enerjisa Enerji, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 25 Mart 2026 tarihinde Sabancı Center'da gerçekleştirdi. Genel Kurul'da sürdürülebilir temettü politikası doğrultusunda hisse başına 5,08 TL temettü dağıtımının 2026 yılı içerisinde tamamlanması kararlaştırıldı

        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Enerjisa Enerji Genel Kurulu'nda yatırım ve sürdürülebilir temettü vurgusu

        Enerjisa Enerji Olağan Genel Kurul toplantısında, şirketin 2025 yılı güçlü operasyonel ve finansal performansı değerlendirilirken; yatırım odaklı büyüme yaklaşımı, 2026 yılı stratejik öncelikleri ve uzun vadeli değer yaratma perspektifi hissedarlarla paylaşıldı.

        Enerjisa Enerji, 2025 yılında gerçekleştirdiği 23,5 milyar TL'lik yatırımla, Türkiye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklere rağmen Enerjisa Enerji, 2025 yılında güçlü finansal ve operasyonel performansını sürdürdü. Şirketin faaliyet geliri yıl sonunda 58,3 milyar TL'ye ulaşırken, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu kapsamında toplam 23,5 milyar TL yatırım gerçekleştirildi.

        Genel Kurul'da ayrıca şirketin kâr payı dağıtım önerisi de onaylandı. Buna göre, baz alınan net kârın yüzde 63'üne karşılık gelen hisse başına 5,08 TL temettü dağıtımı kararlaştırıldı.

        "Yatırım odaklı büyüme ve sürdürülebilir temettü performansımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

        Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, Genel Kurul'a ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        "Küresel belirsizliklerin ve zorlu makroekonomik koşulların etkili olduğu bir dönemde, güçlü operasyonel yapımız ve disiplinli yaklaşımımız sayesinde yatırım odaklı büyümemizi sürdürürken, paydaşlarımıza sürdürülebilir temettü performansı sunmaya devam ediyoruz. Enerji sektöründe yaşanan dönüşüm; değişen talep ve arz dengeleriyle birlikte daha esnek, daha dayanıklı ve geleceğe hazır sistemleri zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda, yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak bir perspektifle hareket ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji sistemini daha güçlü ve dayanıklı hale getirirken; ekonomik büyümeyi destekleyen, kesintisiz ve güvenilir enerji arzını mümkün kılan bir yapı inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım disiplinimizden ödün vermeden, Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeye ve enerji dönüşümüne yön veren bir oyuncu olmaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımımızla, tüm paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için öngörülebilir, sürdürülebilir ve güvenilir bir değer yaratmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

