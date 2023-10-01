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        Haberler Gündem Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK ile TEFE TÜFE 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman ve saat kaçta belli olacak?

        Enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Eylül ayı enflasyon rakamları Ekim ayının ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanacak. Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2023 yılının son 6 aylık enflasyonunda 3 aylık veri netleşmiş olacak. İşte TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon rakamları beklentisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:18
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        Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e çevrildi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketine göre enflasyon rakamları beklentisi belli oldu. Ankete göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 olarak gerçekleşmişti. Emekli, memur zammı ve kira artış oranında belirleyici olacak olan yılın son 6 aylık enflasyonun 3'üncüsü Ekim ayının ilk haftası açıklanıyor. İşte 2023 TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve enflasyon rakamları beklentisi...

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        EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

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        ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

        Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,44 olasılıkla yüzde 32,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,77 olasılıkla yüzde 40,00 – 47,99 aralığında, yüzde 26,19 olasılıkla ise yüzde 48,00 - 55,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon oranı yüzde 58,94 oldu.

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        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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