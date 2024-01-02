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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Engelli maaşı (aylığı) ne kadar olacak? 2024 engelli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Engelli maaşı zammı tahminleri - Merak Edilenler Haberleri

        Engelli maaşı ne kadar olacak? İşte 2024 engelli maaş zammı tahminleri

        Gözler engelli maaş zammına çevrildi. En son açıklanan asgari ücretten sonra milyonlarca vatanda engelli maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen engelli maaşı için çeşitli senaryolar konuşuluyor. Engellilik oranına göre değişen engelli aylığına yüzde 50 oranında zam yapılması halinde en düşük engelli maaşının 2800 TL civarında olacağı öngörülüyor. Peki, 2024 engelli maaşı ne kadar olacak ve engelli maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte, engelli maaşı zammı senaryoları ile tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:44
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        Engelli maaşları için gözler son dakika açıklamasına döndü. 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranından sonra memur maaşlarına yapılacak zam belli olacak. Engelli maaşlarının da memur maaşlarına göre belirlendiğini hesaplarsak bu hafta içinde engelli maaş zammı da belirlenebilir. Peki, 2024 engelli maaşı (aylığı) ne kadar olacak? Engelli maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...

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        2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Şu anda engel oranına göre belirlenen engelli maaşları 1874 TL ile 2811 TL arasında değişiyor. Memur zammına göre belirlenecek olan engelli maaşlarına dair kesin bir rakam henüz yok ancak engelli maaşı zammı tahminleri konuşuluyor.

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        2024 ENGELLİ MAAŞI ZAMMI TAHMİNLERİ

        Memur maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılırsa yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş,

        Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılacak.

        Engelli yakını aylığı da 2811 lira 87 kuruşa çıkması bekleniyor.

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        ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Memur maaşlarına yapılacak zam oranı belirlendiğinde engelli maaş zammı da belirlenecek. 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladığında memur zammı oranı kesinleşecek.

        Memur ve memur emeklileri, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. Enflasyonun beklentilere paralel gelmesi halinde memur maaşlarına yüzde 50 civarında zam yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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