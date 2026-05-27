        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında, 2023'ten bugüne kadar engelli öğrencilerin taşımalı eğitimi için 16 milyar 839 milyon lira kaynak kullanıldı

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 09:57 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda, taşımalı eğitim projesinin hayata geçirildiği 2004-2005 öğretim yılından bu yana özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ile yaygın kursiyerleri kapsayan programdan tüm engelli gruplar yararlanabiliyor.

        Engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimleri sağlanarak, okula gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi, engelli öğrencilerde okul sevgisinin oluşması, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi ve böylece engelli bireylerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi hedefleniyor.

        Böylelikle 2023'ten bugüne kadar taşıma uygulamasından yararlanan engelli öğrenci sayılarında belirli oranda artış olduğu gözlendi.

        Bu kapsamda, 2023 yılında 127 bin 741 öğrenci için 2 milyar 400 milyon lira, 2024 yılında 133 bin 893 öğrenci için 6 milyar 409 milyon lira, 2025 yılında ise 140 bin 306 öğrenci için 8 milyar 30 milyon lira olmak üzere toplam 16 milyar 839 milyon lira kaynak kullanıldı.

