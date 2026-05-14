        Haberler Magazin Engin Öztürk, setlere neden ara verdiğini açıkladı - Magazin haberleri

        Engin Öztürk, setlere neden ara verdiğini açıkladı

        Bir süredir ekranlarda yer almamasıyla ilgili konuşan oyuncu Engin Öztürk, "İş yapmayalı bir sene oldu. O da uzak gibi geliyor. Bu senenin derdi az projeydi. Uygun proje çıkmadı" diye konuştu

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:01 Güncelleme:
        Setlere neden ara verdiğini açıkladı

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Engin Öztürk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, "İşle karışık birkaç seyahat vardı onları hallettik. Yurt dışı vardı, güzel geçti. Yazın proje yok. Ondan sonra bakacağız. Bu süreçte tatil... Daha çok evdeyim" ifadelerini kullandı.

        Bir süredir ekranlarda yer alamaması hakkında konuşan oyuncu, "İş yapmayalı bir sene oldu. O da uzak gibi geliyor. Bu senenin derdi az projeydi. Uygun proje çıkmadı. Teklif geliyor ama iyisini seçmek lazım. O yüzden bekledim" dedi.

        Öztürk, gazetecilerin "Projelerde en çok neyi önemsiyorsunuz?" sorusuna, ise "Bana uygun mu değil mi? Oynamak istiyor muyum, istemiyor muyum?" yanıtını verdi.

        "Keşke olsaydım dediğiniz proje oldu mu?" soruna "Yok" yanıtını veren oyuncu, daha çok dijital platform projeleri takip ettiğini belirtti

