FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GOLCÜ 10. OYUNCUSU

Enner Valencia birçok rekora imza attığı bir sezon geçiriyor. Son olarak 4-0 kazandıkları Arabam.com Konyaspor maçında iki kez fileleri havalandıran tecrübeli isim, 51 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 10'uncu oyuncusu oldu.