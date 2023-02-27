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Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia birçok rekora imza attığı bir sezonu yaşıyor. Ekvadorlu yıldız, 30 yaş üstü oyuncular arasında 22 golle dünyanın en skorer ismi durumunda bulunuyor

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  • Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

    Fenerbahçe’nin yıldız forveti Enner Valencia santrforu 49 ligin dikkate alındığı bir değerlendirmede 30 yaş üstü futbolcular arasında 22 golle zirvede yer aldı.
  • Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

    FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GOLCÜ 10. OYUNCUSU

    Enner Valencia birçok rekora imza attığı bir sezon geçiriyor. Son olarak 4-0 kazandıkları Arabam.com Konyaspor maçında iki kez fileleri havalandıran tecrübeli isim, 51 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 10'uncu oyuncusu oldu.
  • Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

    Valencia ayrıca Hooijdonk ve Alex'ten sonra 21. yüzyılda bir sezonda 20 gol barajını geçen üçüncü sarı-lacivertli oyuncu olmayı başardı.
  • Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

    Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece Giresunspor'a yenildi. Tecrübeli santrforun fileleri havalandırdığı 12 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı.
  • Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

    MAÇ BAŞINA GOL SAYISINDA HAALAND'I GEÇTİ

    33 yaşındaki forvet 5 büyük lig ve Süper Lig'de bu sezon Erling Haaland ile birlikte 20 gol barajını aşan iki isimden biri oldu.
  • Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

    Premier Lig’de 24 müsabakada attığı 27 golle Avrupa'nın en skorer ismi olan Haaland, maç başı gol ortalamasında Valencia'ya geçildi.
  • Enner Valencia'nın başarısı dünya çapında!

    Ekvadorlu futbolcu, 19 karşılaşmada attığı 22 golle maç başına 1,15 ortalama ile Norveçli yıldızı geride bıraktı.

    Bu sezonki 22 golünün 8'ini penaltıdan kaydeden Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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