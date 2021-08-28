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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt teminine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ar-Ge ve test amaçlı, referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere, ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biyodizelin ve özel üretim akaryakıtlarının doğrudan temini, savunma sanayi kapsamında faaliyet gösteren kamu şirketlerinin, Savunma Sanayi Başkanlığı ile savunma sanayindeki projelerde sözleşme akdetmiş olanların, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün, otomotiv üreticilerinin, üniversite ve laboratuvarların miktar sınırı olmaksızın tüm talepleri ile bunların dışında kalanların akaryakıt türünden yıllık 500 litre ve altındaki talepleri Petrol Piyasası Daire Başkanlığının iznine tabi olacak.

Karara göre, bunların dışında kalanların bir akaryakıt türünden yıllık 500 litrenin üzerindeki talepleri ise Kurulun iznine tabi olacak.

Kurumca, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında akaryakıt olarak belirlenen ürünlerle aynı GTİP numarasına sahip olan ancak üretim aşamasında bir veya daha fazla özelliği belirli bir aralıkta olacak şekilde hazırlanan özel üretim akaryakıtların temini ise rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinden yapılacak.

Taktik yakıt temini, ihrakiye temini ve biyodizel temini kapsamındaki izin talepleri kullanıcılar tarafından, özel üretim akaryakıtların temini kapsamındaki izin talepleri ise ikmali gerçekleştirecek lisans sahipleri tarafından EPDK'ye yapılacak.

Kullanıcılar temin ettikleri akaryakıtı hiçbir surette piyasa faaliyetine konu etmemekle ve sadece başvurusunda beyan ettiği kapsamda kullanmakla yükümlü olacak.

TEDAŞ'IN BİRİM BEDELLERİ BAZ ALINACAK

Öte yandan, EPDK, Resmi Gazete'de yer alan diğer kurul kararında Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişikliğe gitti.

Buna göre, üçüncü seviye planlı bakım giderleri için TEDAŞ tarafından her yıl yayımlanan birim bedeller baz alınacak.

Tarife uygulama döneminin her bir yılı için geçerli olan düzeltme işlemlerine esas birim bedeller, aynı uygulama dönemi için kabul edilen yatırım harcamalarına esas birim bedellerin güncellenmesinde kullanılan değişim katsayılarıyla ilgili yıl ortasına göre güncellenen birim bedellerinden yüzde 25 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecek.