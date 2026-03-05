Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.943,19 %0,08
        DOLAR 43,9863 %0,05
        EURO 51,0770 %-0,19
        GRAM ALTIN 7.280,71 %0,31
        FAİZ 38,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 116,59 %-0,86
        BITCOIN 72.156,00 %-1,62
        GBP/TRY 58,6728 %-0,27
        EUR/USD 1,1588 %-0,40
        BRENT 84,16 %3,39
        ÇEYREK ALTIN 11.903,27 %0,31
        Haberler Ekonomi Enerji EPDK taşınmaz temini işlemlerinde düzenlemeye gitti - Enerji Haberleri

        EPDK taşınmaz temini işlemlerinde düzenlemeye gitti

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 09:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        EPDK taşınmaz temini işlemlerinde düzenlemeye gitti

        EPDK'nin Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim faaliyetleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla, önlisans veya lisans sahibi şirketlerin talebinin uygun görülmesi halinde Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınabilmesine karar verildi.

        Ayrıca, Taşınmaz Temini İşlemleri hakkındaki yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki "tesisler için gerekli olan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 4 Mart 2026 (ABD-İsrail-İran Saldırıları Bölgeye Nasıl Yansıyor?)

        ABD-İsrail-İran savaşında 5. gün. Habertürk ekibi Tel Aviv'de. ABD-İsrail-İran saldırıları bölgeye nasıl yansıyor? İsrail saldırısı tarihi sarayı vurdu. Bolu Belediyesine irtikap suçlaması. Şubat ayında savunma ihracatı arttı. Aksaray-İran hattında zorlu yolculuk. İran İsrail'e balistik füze attı. İ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!