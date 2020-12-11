Epic Games Store, oyunseverleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. 17 Aralık'ta Yılbaşı Tatili İndirimi'yle oyunlarda yüzde 75'e varan indirim yapacaklarını duyuran şirket, bu indirimlerle birlikte 15 gün boyunca her gün 1 ücretsiz oyun vereceklerini duyurdu.

17 Aralık'tan itibaren başlayarak 2 hafta boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde verecek Epic Games, her bir oyunu satın almak için 24 saat sunacak. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak.