Epic Games Store, oyunseverleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. 17 Aralık'ta Yılbaşı Tatili İndirimi'yle oyunlarda yüzde 75'e varan indirim yapacaklarını duyuran şirket, bu indirimlerle birlikte 15 gün boyunca her gün 1 ücretsiz oyun vereceklerini duyurdu.
17 Aralık'tan itibaren başlayarak 2 hafta boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde verecek Epic Games, her bir oyunu satın almak için 24 saat sunacak. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak.
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