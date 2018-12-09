Epic Games, geçtiğimiz günlerde duyurduğu dijital oyun mağazasını kullanıma açtı. Daha önce yaptığı açıklamada platformun 2019 süresince çok sayıda geliştiriciyi ve oyunu kataloğuna ekleyeceğini belirten Epic Games, mağazanın ilk oyunlarını da kullanıcılarına sundu.
Listede Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades, A44 tarafından geliştirilen Ashen ve tinyBuild’in oyunu Hello Neighbor: Hide and Seek yanında Epic Games’in kendi oyunları olan Shadow Complex, Unreal Tournament ve Fortnite da yer alıyor.
Daha önceki duyurusunda platformun farklı oyun motorlarıyla yapılan oyunlara da açık olacağını açıklayan firma, yakın zamanda mağazadan satın alınabilecek diğer oyunları da açıkladı. Buna göre aşağıdaki oyunlar da kısa süre içinde kullanıcıların erişimine açılacak.
Darksiders III
Satisfactory
Outer Wilds
Rebel Galaxy Out Law
Journey
Super Meat Boy Forever
Maneater
World War Z
Genesis Alpha One
Yapılan açıklamaya göre şu an için PC ve Mac desteği olan platform 2019 yılında Android desteğine de kavuşacak. Ayrıca firma 2019 boyunca her iki haftada bir oyunculara bir adet oyunu ücretsiz olarak oynama şansını vereceğini duyurdu. Bu oyunlardan ilki 14 Aralık’ta ücretsiz sunulacak olan Subnautica. 29 Aralık tarihinde ise Super Meat Boy ücretsiz olarak oyuncuların erişimine sunulacak.
TÜRKÇE VE TL DESTEĞİ
Gelirlerin yüzde 88’lik kısmının geliştiricilere verileceğini açıklayan Epic Games, mağazasında oyunlarını Unreal Engine ile yapan geliştiricilere ek fırsatlar da sunacak. Bu geliştiriciler oyun motoru lisansı için Epic Games’e ödemeleri gereken ücreti de ödemeyecekler.
Epic Games Launcher masaüstü uygulamasından ve store.epicgames.com adresinden ulaşılabilen Epic Games mağazasının arayüzü ve tüm içeriği için Türkçe seçeneği de sunuluyor. Yerel fiyat politikası uygulayacağı belirtilen mağazadan Türk Lirası ile alışveriş yapmak da mümkün olacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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