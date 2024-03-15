Epic Games'ten oyunculara büyük sürpriz! Epic Games ücretsiz oyununu açıkladı!
Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Steam'de indirimsiz fiyatı 480 lirayı aşan aksiyon türündeki oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphaneye ekleme fırsatı sunuyor. İşte, 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla alınabilen Epic Games Stor'un ücretsiz oyunu...
Bahar indirimlerinin başlamasıyla oyun sektörü son günlerde hareketlendi. Oyunseverlerin yüzünü biraz daha güldürecek haber Epic Games'ten geldi. Her hafta ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store bu sefer büyük bir sürpriz yaptı. İşte, Steam fiyatı 480 lirayı aşan o oyun...
EPIC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUN SÜRPRİZİ: DEUS EX: MANKIND DIVIDED
Bu haftanın ücretsiz oyunu, Steam fiyatı 480 TL'yi aşan Deus Ex: Mankind Divided olarak açıklandı. Oyun, 14 Mart saat 18.00 itibariyla ücretsiz olarak sunuldu. Deus Ex: Mankind Divided bir hafta boyunca, yani 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye kaydedilebilecek.
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR?
Kullanıcı hesaıbınızla Epic Games Store'a girdikten sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kategorisinde bulunan 'Deus Ex: Mankind Divided'a tıklayın. Ardından oyunun sayfasındaki 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve indirip oynamaya başlayabilirsiniz.