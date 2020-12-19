Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games Cities: Skylines oyununun ardından The Long Dark oyununu ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin oluyor.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunlar listesi şimdiden internete sızdı. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da şu oyunların ücretsiz olacağı iddia ediliyor.

Shift Delete'in haberine göre; The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassins Creed Origins gibi kült ve pahalı oyunlar yer alıyor.

Oyunların ücretsiz verileceği tarihler de yer alıyor ancak doğruluğunu görmek için 2 gün daha beklemek gerekecek. GTA 5 gibi dünyaca bilinen bir oyunu ücretsiz veren Epic Games’in bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Epic Games, Far Cry 5, Hitman 2 ve Resident Evil 7 gibi yapımı iyi olan oyunları ücretsiz olarak sunarsa, GTA 5 ile edindiği geniş oyuncu kitlesini daha da geliştirecek.