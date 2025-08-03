Epitsentr Dunayivtsi: 0 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunayivtsi'yi 1-0 mağlup etti. Arda Turan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golü 79. dakikada Kaua Elias attı.
Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunayivtsi'yle karşı karşıya geldi.
Arda Turan'ın öğrencileri, deplasmanda Epitsentr Dunayivtsi'yi 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın tek golünü 79. dakikada Kaua Elias Nogueira kaydetti. Bu sonuçla birlikte Donetsk ekibi Ukrayna Ligi'ne 3 puanla başladı.
Shakhtar Donetsk karşılaşmaya Dmytro Riznyk, Giorgi Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Mykola Matviyenko, Heorhii Sudakov, Artem Bondarenko, Oleh Ocheretko, Lassina Traore, Eguinaldo, Allison ve Alaa Ghram'dan oluşan 11'le başladı.
Shakhtar Donetsk, 10 Ağustos Pazar günü Karpat Lyiv deplasmanında ter dökecek.