Ergani'nin 'saklı' cenneti: Selgeto
Kralkızı Barajı kıyısında yer alan ve yöre halkının 'Selgeto' adını verdiği bölge, turkuaz rengi suyu ve el değmemiş doğasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 11:36
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Kralkızı Barajı kıyısında yer alan ve yöre halkı tarafından 'Selgeto' olarak adlandırılan bölge, el değmemiş doğası ve turkuaz rengi suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yoncalı Mahallesi sınırlarında bulunan bölge, geniş kıyı hattı ve sakin atmosferiyle doğaseverlere huzurlu bir ortam sunuyor.
Son dönemde barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle bazı yolların sular altında kaldığı Selgetoda, ortaya çıkan manzara fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.
Bölgeye gelen vatandaşlar, kıyı şeridinde piknik yapıp yürüyüşe çıkarken, bazıları da baraj gölünde balık tutuyor.
