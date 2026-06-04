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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'dan hakem tepkisi

        Ergin Ataman'dan hakem tepkisi

        Yunanistan Basketbol Ligi play-off serisi ilk maçında Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u 82-76 yenerken konuk takımın başantrenörü Ergin Ataman hakem kararlarına tepki gösterdi. Ataman, "Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, siz en iyi hakemlere sahipsiniz." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!

        Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi play-off serisi ilk maçında evinde Olympiakos'a 82-76 mağlup oldukları mücadelenin ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

        Ergin Ataman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye’de insanların takip ettiği birçok televizyon dizisi olduğunu bilirsiniz. Siz Yunanların da dizi izlediğini biliyorum. Bizim finallerimiz de tam olarak böyle. Spor dünyasındaki insanlar bunları sanki bir televizyon dizisiymiş gibi takip ediyor." diye konuştu.

        Hakem yönetimini eleştiren Ataman, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. Ataman Avrupa’nın en kötü koçu, siz en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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