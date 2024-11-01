Ergin Ataman: Fenerbahçe'nin kararı beni ilgilendirmiyor

İlk olarak koçluk felsefesinde oyuncuları fazla sıkmamak ve onlara belirli bir ölçüde özgürlük tanımak olduğunu belirten Ergin Ataman, “Oyuncuların fazla bunalmaması gerektiğini düşünüyorum. Sezon başında bazı temel kuralları belirledikten sonra oyuncuların iyi zaman geçirmesine izin vermek gerekiyor. Antrenmanlarda ve toplantılarda iyi zaman geçirmeliler. Daha kısa toplantılar yaptıktan sonra saha içinde de daha önceden belirlenen kurallar esnasında bir özgürlükleri olmalı. Günün sonunda galibiyetleri ve mağlubiyetleri getirenler oyuncular oluyor. Zaferler oyuncuların emeğiyle geliyor ve siz de koç olarak doğru yönlendirmeleri yapmalısınız. Oyuncularınızı iyi idare edip mental onları hazırlamanız gerekiyor. Oyuncular, fiziksel çalışmalarını genellikle bireysel olarak yapıyor. Tabii ki takım halinde taktik antrenmanları da yapıyoruz ancak bu detayların üzerine iki saat boyunca idman yapmıyoruz. Her maç öncesi taktiğimizde ufak tefek değişiklikler yapıyoruz, karşılaşmalarından önce bunları konuştuğumuz toplantılarımız oluyor. Son beş yıldaki başarıları bu metot getirdi. Bu yüzden bu şekilde çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.