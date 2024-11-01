Ergin Ataman: Fenerbahçe'nin kararı beni ilgilendirmiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos'un EuroLeague'de Kızılyıldız ile oynayacağı maç öncesi Meridian Sport'a özel bir röportaj verdi. İşte Ataman'ın açıklamaları...
A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Sırp basınından Meridian Sports'a açıklamalarda bulundu.
İlk olarak koçluk felsefesinde oyuncuları fazla sıkmamak ve onlara belirli bir ölçüde özgürlük tanımak olduğunu belirten Ergin Ataman, “Oyuncuların fazla bunalmaması gerektiğini düşünüyorum. Sezon başında bazı temel kuralları belirledikten sonra oyuncuların iyi zaman geçirmesine izin vermek gerekiyor. Antrenmanlarda ve toplantılarda iyi zaman geçirmeliler. Daha kısa toplantılar yaptıktan sonra saha içinde de daha önceden belirlenen kurallar esnasında bir özgürlükleri olmalı. Günün sonunda galibiyetleri ve mağlubiyetleri getirenler oyuncular oluyor. Zaferler oyuncuların emeğiyle geliyor ve siz de koç olarak doğru yönlendirmeleri yapmalısınız. Oyuncularınızı iyi idare edip mental onları hazırlamanız gerekiyor. Oyuncular, fiziksel çalışmalarını genellikle bireysel olarak yapıyor. Tabii ki takım halinde taktik antrenmanları da yapıyoruz ancak bu detayların üzerine iki saat boyunca idman yapmıyoruz. Her maç öncesi taktiğimizde ufak tefek değişiklikler yapıyoruz, karşılaşmalarından önce bunları konuştuğumuz toplantılarımız oluyor. Son beş yıldaki başarıları bu metot getirdi. Bu yüzden bu şekilde çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
"BENİM KARAKTERİM BÖYLE"
Geçen sezon takımın kötü sonuçlar aldığı dönemde medyanın önüne çıkarak bu takım Final Four’da yer alacak diyerek sezonun belki de gidişatını değiştiren Ergin Ataman, “Benim karakterim böyle. Sporda her şeyin saha içinde olduğunu düşünmüyorum. Saha dışında psikolojik etkenleri de iyi yönetmeniz ve oyuncu grubunu mental anlamda birbirine bağlamanız gerekiyor. Oyuncular, kulüp çalışanları, asistanlarınız, herkes… Bu çok önemli. Sistemi geliştirmek için bazen negatif mesajlar vermelisiniz. Pozitif mesajların bu gelişimi daha sık sağladığı doğru ama diğeri de gerekli olabiliyor. Bu aynı zamanda psikolojik bir taktik. Tabii ki bizim mesleğimizde düşüncelerinizi cesurca söyleyebilmeniz gerekiyor. Asla kaybettiğim zaman en olacağını düşünen biri olmadım. Her maçı nasıl kazanacağım üzerine kafa yorarım. Mağlubiyetten sonra ne yapacağımı, mağlup olduğum gün düşünürüm.” sözlerini söyledi.
"FENERBAHÇE'NİN KARARI BENİ İLGİLENDİRMİYOR"
Fenerbahçe Beko ile yaşadığı gerginlik ve sarı-lacivertli ekibin milli takım kadrosuna oyuncu göndermeme kararı hakkında da konuşan Ergin Ataman, “Bu beni ilgilendirmiyor, ben milli takımın koçuyum. Benim işverenim Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Bence Türkiye’deki tüm oyuncular Milli Takım için seve seve oynamak ister. Milli takım formasını giymek çok önemli bir şey, diğer şeyler benim kontrolümde değil. Ben zamanı geldiğinde takımın başında olacağım, umarım eleme maçları için aday kadroya çağırdığımız tüm oyuncular da takıma katılır ve beraber Avrupa Şampiyonası’na gideriz.” değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Panathinaikos'un sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yapan Ergin Ataman, maçın ardından parmaklarıyla 3-1 işareti yapmıştı.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.